وزير الخارجية يتوجه الي أوغندا للمشاركة في اجتماع "حوض النيل"
وزير الخارجية يتوجه الي أوغندا للمشاركة في اجتماع "حوض النيل"
11:41 م الإثنين 19 يونيو 2017
سامح شكري وزير الخارجية
كتب - طه عبيد
غادر مطار القاهرة الدولي مساء الاثنين، سامح شكري، وزير الخارجية، متجهًا إلى أوغندا لحضور الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل يوم 21 الجاري، الذي يعقبه اجتماع قمة دول حوض النيل يوم 22 من نفس الشهر.
وأوضح المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان سابق ، أن انعقاد قمة حوض النيل يُعد بلا شك حدثا تاريخيا فريدا، لكونها تعتبر القمة الأولى التي تجمع كل دول حوض النيل، ومن ثم تفتح المجال أمام استشراف مجالات رحبة للتعاون تتجاوز ملف المياه لتشمل قطاعات تنموية عديدة.
ويشارك شكري في الاجتماعات التحضيرية للقمة برؤية مصرية واضحة، وتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببذل كل جهد لتوفير عوامل النجاح للقمة، والعمل علي تقريب وجهات النظر والمواقف حول ملف مياه النيل، من خلال التركيز على آفاق التعاون وتحقيق المكاسب المشتركة.
هذا فضًلا عن توسيع دائرة التعاون لتشمل القطاعات التنموية، بل التعاون الثقافي والأمني والتنسيق السياسي أيضا، وبما يحقق طموحات وتطلعات شعوب دول حوض النيل في التنمية والاستقرار والتحديث والتطوير.
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