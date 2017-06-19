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المنظمة الدولية للهجرة تتوقع وفاة 126 شخصا جراء تحطم قارب بالبحر المتوسط

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مصراوي Masrawy

المنظمة الدولية للهجرة تتوقع وفاة 126 شخصا جراء تحطم قارب بالبحر المتوسط

11:38 م الإثنين 19 يونيو 2017

المنظمة الدولية للهجرة تتوقع وفاة 126 شخصا جراء تحطم قارب بالبحر المتوسط

ارشيفية

روما - (د ب أ)

ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن ما يقرب من 130 شخصا ربما لقوا حتفهم إثر تحطم قارب مهاجرين في البحر المتوسط مطلع الأسبوع.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، فلافيو دي جياكومو، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وفقا للشهادات التي جمعها موظفو المنظمة الدولية للهجرة اليوم في باليرمو، فإن تحطم قارب في البحر المتوسط ربما تسبب في وفاة 126 مهاجرًا في مطلع الأسبوع الحالي".

ووفق ما ذكر جياكومو لوسائل الإعلام الإيطالية، فقد قال أربعة ناجين من الكارثة إن مهربي البشر سرقوا محرك زورقهم أثناء وجودهم في البحر.

وبعد ذلك بدأ القارب المطاطي بالغرق بمن فيه.

وكان الصيادون الليبيون، الذين عثروا على الناجين الأربعة، قد نقلوهم إلى زورق مهاجرين آخر، مما نقذهم من الغرق .

ويعد خط وسط البحر الأبيض المتوسط بين إيطاليا وليبيا الأخطر عالميا بالنسبة للمهاجرين المتجهين لأوروبا عن طريق البحر.

وفى الشهر الماضي، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن 1252 شخصا لقوا حتفهم أو فقدوا هناك منذ بداية العام الجاري.

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