بتكلفة 8 مليارات جنيه.. الإسكان تنفذ 15 ألف وحدة بـ«دار مصر»

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أعلن المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع دار مصر للإسكان المتوسط في 8 مدن جديدة، لافتا إلى أنه جار تنفيذ 15 ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة بتكلفة استثمارية 8 مليارات جنيه.

وأضاف، بحسب بيان، أن الهيئة طرحت مناقصات على شركات المقاولات للبدء في تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع، موضحا أنه لن يتم طرح هذه المرحلة على المواطنين إلا بعد إنجاز جزء كبير منها.

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وأوضح أن الهيئة بدأت في تنفيذ المشروع قبل طرحه على المواطنين، حتى تتلافى المشكلات التي شهدتها المرحلة الأولى والثانية من المشروع، لافتا إلى أن مساحات الوحدات تتراوح ما بين 100 متر إلى 150 مترا.