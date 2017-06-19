الأزهر: الطيب لم يتقاض راتبه منذ توليه المشيخة

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قال مؤمن متولي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، إن شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، لم يتقاض مبالغ منذ توليه المشيخة.

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وأضاف "متولي" في تصريح صحفي، ردًا على ما نشر حول تقاضي "الطيب" راتبه على خلاف ما يشاع أنه تنازل عنه، أن الأخير لم يحصل على أي مستحقات أو بدلات أو مكافآت، حيث تنازل عن جميع مستحقاته للخزانة العامة للدولة.

ونفى أمين الأزهر، تقاضي "الطيب" راتبه كاملًا، وأنه استرد ما تنازل عنه من مبالغ، مشيرًا إلى أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، وأنه يأتي في إطار الحملة الممنهجة على الأزهر.

وشدد على أن الأزهر يحتفظ باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الحملات، داعيا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما تنشره عن الأزهر والرجوع إلى المركز الإعلامي للتأكد من صحة هذه المعلومات.