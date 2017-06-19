فيديو| الخرباوي: «بلاش تتفرجوا على مسلسلات.. إحنا في حرب»

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أكد الدكتور ثروت الخرباوي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أن مصر في حالة حرب، مضيفا "بلاش تتفرجوا على مسلسلات رمضان وتنسوا إننا في حرب".

وأضاف الخرباوي، خلال حواره ببرنامج "ستوديو البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد": "الإرهاب لا دين له ولا عقيدة، ولا يمكن أن ينسب الإرهاب للإسلام أو أي دين سماوي، لأن جميع الأديان تدعو للسلام".

وتابع: "الإرهابيون يقطعوا الرقاب ويلعبوا بيها كرة ويقوله الله أكبر!"، موضحا أن عناصر الإرهاب عندما تقتل وتروع الأمنين وتقوم بعمليات عنف وإجرام يزعمون أن الدين الإسلامي هو من أمرهم بذلك.

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واستكمل: "من المتوقع أن يتم استهداف محافظتي القاهرة والإسكندرية وعواصم المحافظات ولكنها ستكون صغيرة".