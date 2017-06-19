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بالأسماء.. حبس 17 متهمًا بالدعوة للتظاهر في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

بالأسماء.. حبس 17 متهمًا بالدعوة للتظاهر في كفر الشيخ

11:07 م الإثنين 19 يونيو 2017

بالأسماء.. حبس 17 متهمًا بالدعوة للتظاهر في كفر الشيخ

ارشيفية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمر المستشار أحمد عاشور، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، حبس 17 شخصًا من المنتمين لحزبي "الدستور" و"تيار الكرامة" في مدن بلطيم، وفوه، ودسوق، ومطوبس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في قضية الدعوة للتظاهر ضد النظام، ونشر أخبار كاذبة ضد مؤسسات الدولة.

ضمت أسماء المتهمين: ياسر سعد إبراهيم عطية، وكرم أحمد إبراهيم البغدادي، وحسام محمد مختار البنا، ومحمود حافظ محمود المكاوي، ومسعد مسعد شرابي من مدينة بلطيم، في المحضر رقم 3274 لسنة 2017 إداري مركز شرطة البرلس، وأحمد شاكر بارومة، وسيد محمود غطاس، وإبرهيم عبد المنعم رجب في القضية رقم 3287 لسنة 2017.

وطارق عزت المليجي النهري، وطارق محمد درغام شرف في القضية رقم 3303 لسنة 2017 إداري مركز شرطة البرلس.

ومن مدينة فوه جابر العربي، وأحمد عمارة، ومحمد الصعيدي، وطارق قرقورة.

ومن مركز مطوبس الدكتور وليد الفار، ومن مركز الرياض سامح حسنين، إلى جانب الحسيني أحمد شاهين أمين حزب الدستور بكفر الشيخ.

من جانبه، أكد عادل النهري، محام المتهمين، أن المذكورين وآخرين مطلوب ضبطهم وإحضارهم متهمين بالتحريض عبر الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونشر أخبار كاذبة ومعلومات مغلوطة من شأنها تأليب الرأي العام ضد الدولة ومؤسساتها، ساعين من وراء ذلك إلى حشد العناصر الشبابية للمشاركة بفعاليات تظاهر تهدف إلى تعطيل حركة المواصلات، وتكدير صفو الأمن العام.​

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