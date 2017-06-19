يواكيم لوف: «تقنية الفيديو تستحق المحاولة»

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أبدى يواكيم لوف، مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم، رد فعل إيجابيا بشأن الاستعانة بتقنية الفيديو في التحكيم، وذلك بعد أول مباراة للماكينات الألمانية في بطولة كأس العالم للقارات، المقامة في روسيا.

وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني، اليوم الاثنين، قال: "أعتقد أنه يجب التمهل بعض الشيء، فهو أمر غير معتاد بالنسبة لنا جميعا، أن يقطع الحكم المباراة لدقيقة أو دقيقتين، لكنه أثبت نجاحا حتى الآن".

وكانت ألمانيا خاضت أولى مبارياتها في البطولة أمام أستراليا، وفازت في اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وخلال اللقاء أوقف الحكم الأمريكي مارك جايجر اللعب، بعد الهدف الثاني لأستراليا الذي أحرزه تومي جوريتش، حيث لجأ إلى تقنية الفيديو للتأكد من أن الكرة لم تلمس يد أحد لاعبي أستراليا، وذلك قبل أن يؤكد الحكم صحة الهدف.

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وقال لوف عن هذا النظام الجديد الذي تعرض لمناقشات حادة، إن المسألة " تستحق المحاولة".

وجرت الاستعانة بتقنية الفيديو في التحكيم، خلال بطولة كأس القارات في روسيا، في مباراة تشيلي والكاميرون ومباراة البرتغال والمكسيك، بواقع مرتين في كل مباراة.

وانتهت الحالات الأربع بقرار محدد، إما باحتساب هدف وإما عدم احتسابه، وتراوحت مدة اتخاذ القرار في هذه الحالات بين 56 ثانية، ودقيقتين وتسع ثوان.