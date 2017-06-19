مانشستر سيتي يزاحم سان جيرمان على ضم «أوباميانج»

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أفادت عدة تقارير صحفية إنجليزية، بأن نادي مانشستر سيتي قد تقدم بعرض ضخم لضم الجابوني بيير إميريك أوباميانج، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت شبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية، إن السيتي سيتقدم بعرض أكبر من عرض باريس سان جيرمان الفرنسي لضم المهاجم صاحب الـ28 عاما، والذي تم تقديره بـ60 مليون إسترليني.

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وأضافت «سكاي سبورتس» أن كل الأخبار التي ربطت انتقال اللاعب إلى ليفربول كلها خاطئة بسبب ارتفاع قيمة الصفقة.

وسجل أوباميانج الموسم الماضي مع المنتخب والفريق 42 هدفا، منها 31 هدفا في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند.