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مارادونا: ألفيس لاعب أحمق.. وكنت أتمنى أن يكون كريستيانو أرجنتينيًا

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مارادونا: ألفيس لاعب أحمق.. وكنت أتمنى أن يكون كريستيانو أرجنتينيًا مارادونا: ألفيس لاعب أحمق.. وكنت أتمنى أن يكون كريستيانو أرجنتينيًا

التحرير

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هاجم أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، داني ألفيس، ووصفه بأنه لاعب أحمق ولا يعرف ماذا يقول.

وكان ألفيس قد أجاب عن سؤال من قبل في أحد لقاءاته الصحفية يخبره بمقارنة ميسي بمارادونا، وأجاب اللاعب البرازيلي حينها: "هل تريدون مقارنة مارادونا بميسي؟ كم فاز مارادونا بالكرة الذهبية؟ ولن أكون فخورا إذا فزت بكأس العالم بسبب لمسة يد خادعة".

ورد الأسطورة الأرجنتينية على هذا الهجوم في حوار مع  «TYC» الأرجنتينية، قائلا: "إنه أحمق يلعب كرة القدم"، وهدد مارادونا بأنه لن يكمل المقابلة في حال تواصل الحديث عن داني ألفيس.

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وعن مقارنة ميسي برونالدو قال مارادونا: "كنت أتمنى لو كان كريستيانو رونالدو أرجنتينيًا، إنه يتفوق على البقية مثل ليونيل ميسي، أنا أحبه لأنه دائمًا يُظهر نفسه بقوة".

وعن مواطنه ليونيل ميسي قال :"إنه ليس أفضل بكثير من كريستيانو رونالدو، لقد أعطى الكثير لكرة القدم، ويجب أن يفوز بكأس العالم، وبصراحة لا أتذكر آخر مرة رأيت فيها ميسي يلعب بصورة سيئة".

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التحرير

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