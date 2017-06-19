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مشاجرة بالخرطوش والزجاجات الفارغة في حدائق الأهرام

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مصراوي Masrawy

مشاجرة بالخرطوش والزجاجات الفارغة في حدائق الأهرام

10:57 م الإثنين 19 يونيو 2017

مشاجرة بالخرطوش والزجاجات الفارغة في حدائق الأهرام

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

شهدت البوابة الأولى بمنطقة حدائق الأهرام، اليوم الإثنين، مشاجرة بالأسلحة النارية والزجاجات الفارغة.

غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة وتبادل لإطلاق أعيرة الخرطوش بشارع جاردينيا.

وبحسب شهود عيان، استمرت المشاجرة قرابة نصف ساعة، وسط تراشق طرفيها بالحجارة وزجاجات المياه الغازية.

وأكد مصدر أمني بقسم شرطة الهرم، أنه فور تلقي البلاغ من شرطة النجدة، انتقلت قوة من القسم، وتبين نشوب مشاجرة بين بعض سائقي التوك توك وعمال إحدى المحلات، لافتا بأنه تم السيطرة على الموقف، وسماع أقوال بعض شهود العيان عقب فرار طرفي المشاجرة.

وناشد الأهالي اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتفعيل دور الدوريات الأمنية على مدار الساعة، وتأمين مداخل ومخارج الهضبة، ومواجهة ظاهرة انتشار الدراجات النارية "توك توك" غير المرخصة. 

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