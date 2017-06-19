مشاجرة بالخرطوش والزجاجات الفارغة في حدائق الأهرام
مشاجرة بالخرطوش والزجاجات الفارغة في حدائق الأهرام
10:57 م الإثنين 19 يونيو 2017
أرشيفية
كتب - محمد شعبان:
شهدت البوابة الأولى بمنطقة حدائق الأهرام، اليوم الإثنين، مشاجرة بالأسلحة النارية والزجاجات الفارغة.
غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة وتبادل لإطلاق أعيرة الخرطوش بشارع جاردينيا.
وبحسب شهود عيان، استمرت المشاجرة قرابة نصف ساعة، وسط تراشق طرفيها بالحجارة وزجاجات المياه الغازية.
وأكد مصدر أمني بقسم شرطة الهرم، أنه فور تلقي البلاغ من شرطة النجدة، انتقلت قوة من القسم، وتبين نشوب مشاجرة بين بعض سائقي التوك توك وعمال إحدى المحلات، لافتا بأنه تم السيطرة على الموقف، وسماع أقوال بعض شهود العيان عقب فرار طرفي المشاجرة.
وناشد الأهالي اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتفعيل دور الدوريات الأمنية على مدار الساعة، وتأمين مداخل ومخارج الهضبة، ومواجهة ظاهرة انتشار الدراجات النارية "توك توك" غير المرخصة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بسبب لعب عيال.. طالب يطعن نجل عمه بـ"مطواة" في كرداسة
-
إصابة 9 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالبدرشين
-
الداخلية: ضبط 193 قضية مخدرات وتنفيذ 37 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة
-
الداخلية: ضبط شخصين لإتجارهما في المواد المخدرة والأسلحة النارية بالمنوفية
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
مجلس النواب يُحيل النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة القيمأخبار
-
لفظ خارج من فريال يوسف بسبب مقلب هاني رمزيفنون
-
البحرية السعودية: التصدّي لثلاثة زوارق استهدفت حقلا نفطياأخبار
-
بعد خناقة المطعم الشهيرة.. "كافيه" يعرض خدمة مجانية للمنتقباتفنون
-
ضبط ربة منزل ألقت طفلة داخل بئر جوفي بعد سرقة قرطها الذهبي بسوهاجأخبار
-
نجم "واما" مهاجما رامز جلال: مش مسمحولك تتريق على الناسفنون