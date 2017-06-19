حاتم زكريا: الخطأ في بيان "الصحفيين" وارد.. وعضو بمجلس النقابة: "فضيحة"

كتبت- هاجر حسني:

علق حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، على الأزمة المثارة بشأن وجود بعض الأخطاء الإملائية في بيان النقابة الصادر اليوم الاثنين، قائلًا إنه خطأ من الوارد أن يقع فيه أي شخص.

وقال زكريا لمصراوي، إن البيان تمت كتابته عن طريق أحد الموظفين بالنقابة.

وتابع: "صوبنا البيان فور لفت انتباهنا للخطأ، ولا داعي للتركيز على أخطاء نتعرض لها جميعا وإعطاء الأمر أكبر من حجمه".

وكانت النقابة أصدرت، بيانًا خاصًا بمكان وتوقيت حلف القسم للأعضاء الجُدد، والذي جاء به "يسعي البعض حسيسًا" بدلًا من "حثيثًا"، بالإضفة إلى عدد من الأخطاء الإملائية المتعلقة بالهمزات، مما وضع البيان محل للانتقاد من الكثيرين.

وعقب إرسال النقابة البيان للصحفيين بعدة دقائق تم إرسال نسخة آخرى مُعدَلة، وبها تصويب للخطأ.

من جانبه، وصف محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، البيان بأنه "فضيحة وركيك ومليء بالأخطاء الإملائية والنحوية".

وقال في منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا نعلم هل هو صادر عن السكرتير العام الأستاذ حاتم زكريا أم عن هيئة المكتب".

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