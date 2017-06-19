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فيديو| نادر شوقي يكشف حقيقة انتقال رمضان لألمانيا.. واحتراف هاني

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فيديو| نادر شوقي يكشف حقيقة انتقال رمضان لألمانيا.. واحتراف هاني فيديو| نادر شوقي يكشف حقيقة انتقال رمضان لألمانيا.. واحتراف هاني

التحرير

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قال نادر شوقي، وكيل رمضان صبحي، المحترف في صفوف ستوك سيتي الإنجليزي، إن اللاعب باق مع ناديه، نافيًا أنباء انتقاله للدوري الألماني، معلقًا «حد يسيب إنجلترا ويروح ألمانيا».

وأوضح «شوقي»، خلال تصريحات إذاعية مساء اليوم الإثنين، لبرنامج «كل عام وأنتم بخير مع شوبير»، أن فرصة احتراف محمد هاني، ظهير أيمن النادي الأهلي موجودة، مؤكدًا أن الفرصة قائمة حتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية آخر أغسطس المقبل.

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وعن الثنائي محمد النني، ومحمود تريزيجيه، أشار «شوقي» إلى أنه ليس وكيلًا لهما، لكنه يتابع ما يدور حول مستقبلهما مع أنديتهما. 

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التحرير

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