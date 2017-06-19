بالفيديو.. وكيل المحمدي يكشف عن وجهته المقبلة

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قال نادر شوقي، وكيل النجم المصري أحمد المحمدي، المحترف في صفوف هال سيتي الإنجليزي، أن اللاعب الدولي سيترك فريق «النمور» في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح «شوقي» في تصريحات إذاعية، مساء اليوم الاثنين، لبرنامج «كل عام وأنتم بخير مع شوبير»، أن المحمدي سيرحل عن «هال» على الأرجح لكنه سيبقى في إنجلترا، كاشفًا عن وجود مفاوضات تسير بكل جيد مع أحد الأندية، رافضًا الافصاح عن إسم النادي.

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وشارك «المحمدي»، مع هال سيتي في 37 مباراة بالموسم المنتهي، صنع خلالها هدفين، ويعد هو اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ النادي بأكثر من 100 مباراة.