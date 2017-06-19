رئيس الزمالك يوافق على تخفيض قيمة إعارة «كهربا»

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وافق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على تقليل طلباته المالية، للموافقة على إعارة محمود كهربا لنادي اتحاد جدة السعودي، إلى 4 مليون دولار بدلًا من 5 ملايين.

جاء ترحيب رئيس نادي الزمالك بتقليل المبلغ المطلوب للتأكيد على عدم رغبته في الوقوف في أمام مستقبل اللاعب، الذي وصله عرضًا من النادي السعودي لاستعارته لمدة موسم، مع وضع بند في التعاقد بحق شراءه بعد انتهاء الإعارة.

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وعلى الرغم من تخفيض القيمة المادية التي طلبها رئيس الزمالك، إلا المبلغ المطلوب وجد رفضًا من جانب مسؤلي اتحاد جدة، ليتم إرجاء المفاوضات لحين حضور وفد خلال الأيام المقبلة من النادى السعودي لحسم الصفقة بشكل نهائي انتظارا للوصول لصيغة اتفاق مناسبة.