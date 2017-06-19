المصري يضم «مارسيلو» المنيا

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كتب: أنس عبد الغني

نجح النادي المصري في الحصول علي توقيع مصطفى علي «مارسيلو»، ظهير أيسر نادي المنيا، لمدة 5 مواسم.

وحصل مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى، على الاستغناء الخاص باللاعب، بعد دفع الشرط الجزائى لناديه الذي تبلغ قيمته 270 الف جنيه.

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كان حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى، قد أبدى إعجابه بالقدرات الفنية للاعب منذ بداية الموسم، وبناًء عليه طلب التعاقد معه من مجلس إدارة النادى المصرى الذي بدوره قام باتمام الصفقة.

الجدير بالذكر أن اللاعب وقع منذ أيام علي عقود انمامه لصفوف نادي الاتحاد السكندي، إلا أن نادي المنيا منح الاستغناء الخاص به للنادي البورسعيدي