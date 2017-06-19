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مدرب حراس المنتخب يكشف سبب تفضيل إكرامي على الحضري

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مدرب حراس المنتخب يكشف سبب تفضيل إكرامي على الحضري مدرب حراس المنتخب يكشف سبب تفضيل إكرامي على الحضري

التحرير

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كشف أحمد ناجي مدرب حراس الوطني، سبب الدفع بشريف إكرامي أمام المنتخب التونسي، على حساب عصام الحضري، الذي خاض بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017.

وكان المنتخب الوطني قد سقط بهدف نظيف أمام نظيره التونسي، في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الأوليمبي برادس، في إطار تصفيات أمم إفريقيا 2019.

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وقال ناجى في تصريحات مع الإعلامي أحمد شوبير عبر إذاعة "الشباب والرياضة"، أن إكرامي قدم موسمًا استثنائيًا مع الأهلي وكان هناك إجماع فى الجهاز الفني على أحقيته في المشاركة نظرًا لمستواه الفني الرائع مع الأهلي.

وأكد ناجى أن الحضري لم يثير أى أزمات إطلاقا كما يتردد في وسائل الإعلام مؤخرا خلال مباراة تونس الأخيرة، وأن الحضري التزم بقرار الجهاز الفني ولم يثير أى أزمات وظهر مع المدير الفني للمنتخب عقب المباراة أيضا.

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التحرير

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