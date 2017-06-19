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حسام حسن يكشف لـ«التحرير» حقيقة ارتداء قميص الأهلي

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حسام حسن يكشف لـ«التحرير» حقيقة ارتداء قميص الأهلي حسام حسن يكشف لـ«التحرير» حقيقة ارتداء قميص الأهلي

التحرير

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كتب: أنس عبد الغني

أبدى حسام حسن المدير الفني لفريق النادي المصري تعجبه من استخدام صورة انتشرت له  وهو يرتدي قميص الأهلى خلال مباراة استعراضية بدورة رمضانية تابعة لإحدى الشركات بمدينة السادات.

وقال حسام حسن في تصريحات خاصه لـ«التحرير»: "يبدو إن البعض له أغراض معينة من انتشار تلك الصورة، علي الرغم من ارتدائي قميص نادي أيضًا".

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وأضاف حسن: "كل ما في الأمر أنه تمت دعوتي أنا و إبراهيم حسن  لنهائي إحدي الدورات الرمضانيه، بمشاركة عدد من نجوم الرياضة القدامى، وعندما جئنا وجدنا عدد نجوم الأهلي أقل فشاركنا بقميص الأهلي الشوط الأول، ثم بعد ذلك في الشوط الثاني من المباراة ارتدينا قميص الزمالك، ولكن لا أعلم السر في انتشار صورتنا بقميص الأهلي فقط.  

واختتم المدير الفني للمصري: "البعض يريد أن يثير الفتنة بيننا وبين جماهير الزمالك، والجميع يعلم احترامنا وأنتمائنا لجميع الأنديه التي لعبنا لها".

وكان قد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة للتوأم حسام وإبراهيم حسن، نجمى منتخب السابقين بقميص النادى الأهلى خلال إحدى الدورات الرمضانية.

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التحرير

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