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غدًا.. الاجتماع الفني لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة

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غدًا.. الاجتماع الفني لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة غدًا.. الاجتماع الفني لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة

التحرير

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يُعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري، غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

وتقام مباراة الفريق مع نظيره الجزائري الأربعاء المقبل في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال الإفريقي، في تمام الساعة 10 مساًء على 5 يوليو.

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ويحضر الاجتماع الفني كل من أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي ورئيس البعثة وحمادة أنور المدير الإداري للزمالك.

ويتصدر الزمالك المجموعة برصيد 5 نقاط بينما يأتي فريق اتحاد العاصمة المركز الثاني برصيد 4 نقاط بالتساوي مع أهلي طرابلس فيما يحتل كابس يونايتد المركز الأخير.

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التحرير

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