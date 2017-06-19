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«مستقبل وطن» يشيد برفع الحد الأدنى لزيادة المعاشات لـ150 جنيها

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«مستقبل وطن» يشيد برفع الحد الأدنى لزيادة المعاشات لـ150 جنيها «مستقبل وطن» يشيد برفع الحد الأدنى لزيادة المعاشات لـ150 جنيها

التحرير

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أشاد أحمد فوزي، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح ، لحكومة المهندس شريف اسماعيل، بشأن ضرورة مواصلة السير قدمًا لتخفيف ورفع الأعباء من على كاهل المواطنين واتخاذ كل الآليات والتدابير المتاحة.

وأكد فوزي، في بيان، أن موافقة البرلمان اليوم الاثنين، على زيادة الحد الأدنى لزيادة المعاشات من 130 إلى 150 جنيهًا، يأتي في سياق تطبيق الدولة لمبدأ العدالة الاجتماعية بين طبقات الشعب والارتقاء بالمستوى المعيشي للطبقات الدنيا وتوفير حياة آمنة تتطلب القدرة على التعايش وخاصة في ظل فترات الغلاء التي تشهدها في هذه الآونة.

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وأشار عضو الهيئة العليا، إلى أن الوطن يسير بخطى ثابتة نحو الأفضل وأصبحت التنمية والنهضة السمة المميزة لمعظم قطاعات الدولة، لافتًا إلى أن تلك الأمور تتضح جليًا في استعادة مصر لدورها الحيوي والريادي في منطقة الشرق الأوسط، وسعي الدول الكبرى لتغيير سياساتها وإعادة استثماراتها داخل الوطن بعد توقفها لفترات طويلة سابقة، بحسب قوله.

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