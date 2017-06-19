وهب الله: البرلمان سيلتزم بملاحظات «العمل الدولية» في مشروع «التنظيم النقابي»

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قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن حزب المحافظين، "القائمة السوداء" بمنظمة العمل الدولية، إنه لا توجد أيه انتهاكات جسيمة لمعايير العمل الدولية التى صدقت عليها مصر، مشيرا إلى أن تقرير منظمة العمل الدولية تضمن ضرورة أن يراعى مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية الملاحظات التى وضعتها لجنة المعايير الدولية، حول موائمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية.

وأكد "وهب الله"، أن القائمة المختصرة التى تصدرها منظمة العمل تتضمن الملاحظات المتعلقة بكل حالة على حدة، وذلك بعد مناقشتها فى اجتماعات لجنة تطبيق معايير العمل الدولية بحضور ممثلى أطراف العمل الثلاثة "الحكومات – أصحاب الأعمال – العمال" والاستماع إلى ردود الحكومات، ومنحها مهلة أو الوقت الكافى لتلافى هذه الملاحظات، وذلك وفقاً للظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة من هذه الدول.

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وأشار إلى أن المنظمة الدولية أجرت حوارا مطولا حول مشروع قانون المنظمات النقابية من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تتلاقى فيه ملاحظات مكتب العمل الدولى على بعض مواد قانون النقابات العمالية الحالى، لافتا إلى أن البرلمان بدأ بالفعل مناقشة المشروع وسيتم مراعاة كافة ملاحظات المنظمة الدولية.