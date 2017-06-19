«والي»: صرف المعاشات والعلاوة أول يوليو بحد أدنى 150 جنيها

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صرحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بأنه تقرر صرف معاشات الشهر المقبل يوم 1 يوليو مضافا إليها علاوة أصحاب المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، وبحد أقصي 551 جنيها، يستفيد منها 9.4 مليون صاحب معاش ومستحق.

وقالت والي، في تصريحات لها مساء اليوم، إنها وجهت قطاع الحاسب الآلي بمواصله العمل ليل نهار للصرف أول الشهر، مشيرة إلى أن مجلس النواب قد وافق في جلسته اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة لزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها وحد أقصى 5511 جنيها، بتكلفة 21.3 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل.

وأوضحت الوزيرة أن قانون زيادة المعاشات جاء منحازا لأصحاب المعاشات المنخفضة، حيث ستكون نسبة الزيادة تصاعدية مع شرائح المعاشات المنخفضة كالتالي:

أولا: زيادة شريحة المعاشات البالغة 500 جنيه بنسبة 30% والتي يستفيد منها نحو 2 مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون 21% من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين.

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ثانياً : تزاد شريحة المعاشات البالغة 600 جنيه بنسبة 25% والتي يستفيد منها نحو مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون 10% من أصحاب المعاشات والمستحقين.

ثالثا، تزاد شريحة المعاشات البالغة 750 جنيها بنسبة 20% والتي يستفيد منها نحو 400 ألف صاحب معاش ومستحق وتمثل 4% من أصحاب المعاشات والمستحقين.

وأكدت الوزيرة أن نحو 6 ملايين صاحب معاش ومستحق ستطبق عليهم زيادة المعاشات بنسبة 15% وهم يمثلون 65% من أصحاب المعاشات والتي تزيد معاشاتهم على 1000 جنيه.