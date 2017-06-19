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غادة والي: صرف المعاشات والعلاوة أول يوليو بحد أدنى 150 جنيه وأقصى 551 جنيها

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مصراوي Masrawy

غادة والي: صرف المعاشات والعلاوة أول يوليو بحد أدنى 150 جنيه وأقصى 551 جنيها

10:14 م الإثنين 19 يونيو 2017

غادة والي: صرف المعاشات والعلاوة أول يوليو بحد أدنى 150 جنيه وأقصى 551 جنيها

غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي

القاهرة- (أ ش أ):

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تقرر صرف معاشات الشهر المقبل يوم 1 يوليو، مضافًا إليها علاوة أصحاب المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، وبحد أقصى 551 جنيهًا، يستفيد منها 9.4 مليون صاحب معاش ومستحق.

وقالت والي- في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم الاثنين- إنها وجهت قطاع الحاسب الآلي بمواصلة العمل ليل نهار للصرف أول الشهر، مشيرةً إلى أن مجلس النواب قد وافق في جلسته اليوم على مشروع القانون المقدم من لزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪‏ بحد أدنى ١٥٠ جنيها، وحد أقصى ٥٥١ جنيها، بتكلفة ٢١.٣ مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل.

وأوضحت الوزيرة، أن قانون زيادة المعاشات جاء منحازًا لأصحاب المعاشات المنخفضة، حيث ستكون نسبة الزيادة تصاعدية مع شرائح المعاشات المنخفضة كالتالي:

- أولا، زيادة شريحة المعاشات البالغة ٥٠٠ جنيها بنسبة ٣٠٪‏ والتي يستفيد منها نحو ٢ مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون ٢١٪‏ من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين.

- ثانيا، تزاد شريحة المعاشات البالغة ٦٠٠ جنيها بنسبة ٢٥٪‏ والتي يستفيد منها نحو مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون١٠٪‏ من أصحاب المعاشات والمستحقين.

-ثالثا، تزاد شريحة المعاشات البالغة ٧٥٠ جنيها بنسبة ٢٠٪‏ والتي يستفيد منها نحو ٤٠٠ ألف صاحب معاش ومستحق وتمثل ٤٪‏ من أصحاب المعاشات والمستحقين.

‏ وأكدت الوزيرة أن نحو ٦ ملايين صاحب معاش ومستحق ستطبق عليهم زيادة المعاشات بنسبة ١٥٪‏ وهم يمثلون ٦٥٪‏ من أصحاب المعاشات والتي تزيد معاشاتهم علي ١٠٠٠ جنيه.

وأشارت إلى أن قيمة المعاشات تبلغ ١٥٥ مليار جنيه سنويا، وتعد هذه هي أكبر زيادة يحصل عليها أصحاب المعاشات.

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