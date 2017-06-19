محافظ الإسماعيلية: نعمل على تحقيق المستهدف من الاستراتيجية القومية للسكان

الإسماعيلية - أ ش أ:

أكد محافظ الإسماعيلية ياسين طاهر أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية وبالتعاون والتنسيق التام مع كل الجهات المعنية، لا تدخر جهدًا في العمل على خفض معدلات الزيادة السكانية وتحقيق المستهدف من الاستراتيجية القومية للسكان ضمن خطة الدولة؛ لمواجهة الزيادة السكانية باعتبارها إحدى القضايا القومية الكبرى التي تلتهم كافة ملامح التنمية الشاملة.

وقال طاهر -في تصريحات عقب اجتماع فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة برئاسته اليوم الإثنين- إنه من الضروري تفعيل التنسيق بين مختلف قطاعات وزارة الصحة والسكان بالمحافظة وجميع الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها؛ لتعظيم الجهود الرامية إلى دعم برنامج تنظيم الأسرة، والتوسع في إتاحة الوسائل طويلة المفعول من خلال تنفيذ الحملات القومية والقوافل لتنظيم الأسرة لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والوصول إلى معدل نمو سكاني يتناسب مع الدخل القومي للدولة.

وأضاف أنه ناقش مع القيادات المحلية خلال الاجتماع، الخطة المحددة للسكان وبرامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمحافظة، واستعرض جهود لجنة حماية الأسرة والطفل بالمحافظة، مشيدًا بجهود أعضاء فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة وجميع الجهات المشاركة والمتعاونة في تنفيذ برامج الخطة القومية للسكان ومواجهة الزيادة السكانية.

كما أثنى المحافظ على ما تم تحقيقه في مجال تحسين الخصائص السكانية، وارتفاع مستوى الوعي لدى مواطني المحافظة وتوابعها بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على الاقتصاد القومي.​

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