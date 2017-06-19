أخبار عاجلة

حجز دعويي نجلتي خيرت الشاطر على قرار التحفظ على أموالهما للتقرير -
تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر -
مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي -
الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
حي شبرا الخيمة يسترد فدانين أملاك دولة من نادي الكابلات -
ميناء بورسعيد يستقبل 28 ألف طن قمح روسي -
مطالب برلمانية بسرعة إنهاء أزمة عمال غزل المحلة -
متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط -
وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

التعليم: تعديلات قانون الغش واجبة النفاذ على جميع امتحانات الثانوية

Google+ Print
التعليم: تعديلات قانون الغش واجبة النفاذ على جميع امتحانات الثانوية التعليم: تعديلات قانون الغش واجبة النفاذ على جميع امتحانات الثانوية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أصدرت وزارة التربية والتعليم، بيانًا، أكدت فيه أنه حرصًا من الدولة على مكافحة وسائل الغش بكافة أنواعه التقليدية والتكنولوجية، والتصدي بشكل حازم ورادع لكافة أعمال الإخلال بالامتحانات، والتي تشكل خللاً أخلاقيًا وقيميًا يشكل ضررًا بالغ الخطورة على النظام التعليمي في هذا الوطن.

صدر القانون رقم (73) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (101) لسنة 2015، واستهدف المشرع تغليظ العقوبات لتحقيق مزيدًا من الردع، والعمل على ضبط أعمال الامتحانات.

جدير بالذكر، أن الملامح الأساسية للقانون الجديد لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات أرتكزت على مد نطاق التجريم وتغليظ العقوبات المنصوص عليها بحيث تكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، لكل من طبع، أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها وسواء كان ذلك قبل عقد لجان الامتحان أو أثنائها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات داخل اللجنة أو خارجها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بمجرد صدور القانون المشار إليه فقد أصبح واجب النفاذ على جميع أعمال امتحانات الثانوية العامة.

شاهد أيضا

ومن ناحيته، أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان أنه في ضوء الجهود المبذولة لمكافحة كافة أعمال الإخلال بالامتحانات فإن الوزارة لن تتوانى في تطبيق أحكام القانون الجديد فيما تضمنه عقوبات رادعة لضبط العملية الامتحانية.

وحذر حجازي، طلاب الثانوية العامة من عقوبة الحرمان من أداء الامتحان لمن يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها - بذات المادة – حيث سيحرم من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.

وأهابت الوزارة جميع المشاركين في أعمال الامتحانات بعدم حيازة أجهزة هواتف محمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أو أي وسيلة أخرى من شأنها المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المؤثمة المنصوص عليها بالقانون داخل لجان سير الامتحان حتى لا يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم (73) لسنة 2017.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

حي شبرا الخيمة يسترد فدانين أملاك دولة من نادي الكابلات

حي شبرا الخيمة يسترد فدانين أملاك دولة من نادي الكابلات

ميناء بورسعيد يستقبل 28 ألف طن قمح روسي

ميناء بورسعيد يستقبل 28 ألف طن قمح روسي