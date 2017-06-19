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ألمانيا تتخطى أستراليا بثلاثية في كأس القارات

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ألمانيا تتخطى أستراليا بثلاثية في كأس القارات ألمانيا تتخطى أستراليا بثلاثية في كأس القارات

التحرير

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استطاع الألماني الفوز على نظيره منتخب أستراليا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيشت الأوليمبي، في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكأس القارات في روسيا.

سجل لارس ستيندل للمانشافت مبكرا في الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول، ثم تعادل توم روجيك للمنتخب الأسترالي في الدقيقة 41، قبل أن تتقدم ألمانيا مجددا عن طريق ركلة جزاء أحرزها جوليان دراكسلر في الدقيقة 45.

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وفي الشوط الثاني سجل ليون غوريتسكا هدف ألمانيا الثالث، ثم قلص تومي يوريتش النتيجة لأستراليا في الدقيقة 58.

وبهذه النتيجة تصبح ألمانيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، خلف تشيلي صاحبة المركز الأول برصيد 3 نقاط أيضا، فيما جاءت أستراليا ثالثا بدون نقاط، وتذيلت الكاميرون المجموعة.

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التحرير

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