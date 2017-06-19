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فوز عميد "حقوق المنصورة" بجائزة الدولة التشجيعية

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مصراوي Masrawy

فوز عميد "حقوق المنصورة" بجائزة الدولة التشجيعية

08:46 م الإثنين 19 يونيو 2017

ارشيفية

الدقهلية - مصراوي:

منح المجلس الأعلى للثقافة الدكتور شريف يوسف خاطر، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية (فرع ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان)، عن بحثه المعنون بـ "حرية تداول المعلومات بين المنع والإباحة".

وقال بيان صادر عن الجامعة إن البحث تناول حق المواطن في المعلومات طبقًا لما تقضي به المادة 68 من الدستور المصري 2014 إذ تمكن عميد الكلية الفائز بالعرض موقف المشرع الدستوري الفرنسي والفقه والقضاء في هذا الشأن، بما يعد تطويرًا في مجال البحث العلمي.

يذكر أن الدكتور شريف خاطر حصل على الدكتوراة من جامعة السربون بفرنسا في العام 2004 بتقدير مشرف جدًا مع التهنئة. وسبق ذلك حصوله على جائزة جامعة المنصورة التشجيعية في العام 2008.

كما شغل منصب ملحق ثقافي بالسفارة الفرنسية في باريس لمدة ثلاث سنوات في الفترة من 2012 إلى نهاية 2014 تولى بعدها منصب وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث ثم منصب عميد الكلية إلى الآن إعمالاً بالقرار الجمهوري رقم 518 لسنة 2015.​

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