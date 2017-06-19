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محافظ الدقهلية يلتقي طفلاً كفيفًا حفظ 26 جزءًا من القرأن (صور)

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مصراوي Masrawy

محافظ الدقهلية يلتقي طفلاً كفيفًا حفظ 26 جزءًا من القرأن (صور)

08:39 م الإثنين 19 يونيو 2017

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برلماني من كفر الشيخ: نقل عيادة التأمين الصحي للمركز الطبي بدسوق

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برلماني من كفر الشيخ: نقل عيادة التأمين الصحي للمركز الطبي بدسوق

الدقهلية - رامي القناوي:

التقى محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، اليوم الإثنين، بالطفل محمد محمود عبد الفتاح ذو الـ 9 سنوات ابن ميت مجاهد التابعة لمركز دكرنس، مهنئًا إياه على حفظ 26 جزءًا من القرأن الكريم.

وأوضح المحافظ أنه تابع قصة الطفل عبر مواقع التواصل، بعد تمكنه من حفظ 26 جزءًا من القرآن الكريم، وعلم بإجادته إلقاء الشعر ومدح رسول الله، فضلاً عن موهبته في المعلومات العامة، وعشقه للموسيقى.

واستمع المحافظ، خلال اللقاء، لتلاوة للقرآن بصوت الطفل، الذي ألقى أيضًا أبيات من الشعر على المحافظ، وثمن الأخير مواهب الطفل المتعددة، قائلاً له: "أهم شيء حاليًا تكمل حفظك للقرآن الكريم".

كما وعد المحافظ بحفل تكريم خاص الطفل في حال حفظه كامل القرأن، ووجه بتوفير جهاز كمبيوتر بنظام برايل لتدريب الطفل، مطالبًا وكيل وزارة الشباب والرياضة بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية له.​

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