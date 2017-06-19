برلماني من كفر الشيخ: نقل عيادة التأمين الصحي للمركز الطبي بدسوق

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن المحاسب محمد الشهاوى، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثامنة "دسوق وقلين" بكفر الشيخ، اليوم الاثنين، موافقة محافظ الإقليم اللواء السيد نصر، على نقل عيادة عثمان بن عفان للتأمين الصحي، إلى المركز الطبي الحضري بالمدينة، وذلك بعد عرض طلب رسمي عليه بشأن هذا الأمر.

وأكد عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن محافظ الإقليم، أحال الأمر للدكتورة لميس المعداوي، وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، لعرض مذكرة عليه، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وكشف "الشهاوي"، عن نقل عيادة التأمين الصحي المذكورة، منذ شهر تقريبًا، إلى مقر ورشة حي شمال، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، والمكان مساحته لا تستوعب الأعداد، ينتج عن ذلك تكدس للمرضى لا يليق بهم، نظرًا لوجود المكان وسط القمامة.