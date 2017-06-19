إيران: مقتل زعيم جماعة أنصار الفرقان الإرهابية

زاهدان (إيران) - (د ب أ):

أعلن مسؤول إيراني مقتل زعيم انصار الفرقان الإرهابية مولوي جليل قنبر زهي خلال العمليات، التي شنتها القوات البرية لدي مقر القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية علي مرتفعات منطقة قصرقند في محافظة سيستان بلوجستان جنوب شرقي البلاد .

واكد مساعد محافظ سيستان وبلوجستان للشؤون الامنية، علي اصغر ميرشكاري، تورط هذا العنصر الشرير والإرهابي في العديد من الجرائم الإرهابية، التي استهدفت المحافظة؛ قبل ان يلقي حتفه في مرتفعات قصرقند علي ايدي القوات البرية التابعة لمقر القدس للحرس الثوري،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وفي سياق متصل، أ علن مقر القدس، ان القوات البرية التابعة للحرس الثوري تحتفظ حاليا بجثة هذا الارهابي الدولي الي جانب (جثث أخري) لأربعة من معاونيه والعاملين لديه.

ومن الجرائم الإرهابية التي تسبب بها الارهابي مولوي جليل قنبر زهي، التفجير الذي استهدف مراسم تاسوعاء استشهاد الامام الحسين (ع) في منطقة جابهار، وتسيير عناصر إرهابية انتحارية إلى المساجد، ومقتل عدد من قوات الشرطة والأمن الداخلي خلال العام 1998 وغيرها من الجرائم التي حدثت في انحاء محافظة سيستان بلوجستان.