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إحالة ثلاثة أئمة بالمنوفية للتحقيق لتخليهم عن خطبة الجمعة لآخرين

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مصراوي Masrawy

إحالة ثلاثة أئمة بالمنوفية للتحقيق لتخليهم عن خطبة الجمعة لآخرين

07:42 م الإثنين 19 يونيو 2017

إحالة ثلاثة أئمة بالمنوفية للتحقيق لتخليهم عن خطبة الجمعة لآخرين

المنوفية - مروة فاضل:

قرر الشيخ أحمد عبد المؤمن، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، إحالة ثلاثة أئمة بإداراتي "تلا ومنوف" للتحقيق لدى الشئون القانونية بديوان المديرية، بعد مخالفتهم التعليمات والقانون، وقيامهم بترك الخطبة لآخرين ألقوها بدلاً منهم، بالمخالفة للقانون.

وقال يونس: "إن الأئمة ارتكبوا إثمًا كبيرًا بتخليهم عن منبر الخطابة بصلاة الجمعة، والتوجه لأداء صلاة الجمعة والخطابة بمسجد آخر؛ الأمر الذي أدى لحالة من الاستياء لدى المصلين من أهالي المنطقة".

كان وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، تلقى شكاوى من الأهالي لترك الإمام الخطبة لآخر، مشددًا على استياء المديرية من مسلك هؤلاء الأئمة لعدم قيامهم بإخطار إدارة شئون المساجد بالانتقال لأداء صلاة الجمعة والخطابة بمسجد آخر.

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