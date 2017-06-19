"الأعلى لتنظيم الإعلام" يناقش تقريرا بشأن المواقع المحجوبة الأربعاء
"الأعلى لتنظيم الإعلام" يناقش تقريرا بشأن المواقع المحجوبة الأربعاء
07:39 م الإثنين 19 يونيو 2017
القاهرة- (أ ش أ):
يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا، بعد غد الأربعاء؛ لبحث عدد من الموضوعات الهامة من بينها بحث تقرير بشأن المواقع المحجوبة.
وقال حاتم زكريا عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، إن قرار عودة المواقع المحجوبة إلى العمل لمدة ست ساعات يوم الجمعة الماضي بشكل مفاجىء خطأ تقني، مشيرا إلى أنه ليس هناك قرارا رسميا بعودتها، ولم يتم مخاطبة المجلس الأعلى أو نقابة الصحفيين.
ونفى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ما نشرته تقارير صحفية، عن تزايد أعداد المواقع المحجوبة إلكترونيا، وأنه لا صحة لها، موضحا أن هناك مخاطبات مستمرة من جانب المجلس مع الجهات المعنية بشأن تلك المواقع.
ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تحتاج لتشريع قانوني تعمل من خلاله؛ لتجنب الفوضى الإعلامية، كما هو متبع في كافة دول العالم، مضيفا أن مجلس النواب يناقش تلك القضية، وسيتم أخذ كافة أراء الجهات والأطراف المعنية.
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