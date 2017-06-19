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وزيرا الكهرباء والبيئة يبحثان توليد الكهرباء من تدوير المخلفات

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مصراوي Masrawy

وزيرا الكهرباء والبيئة يبحثان توليد الكهرباء من تدوير المخلفات

07:37 م الإثنين 19 يونيو 2017

وزيرا الكهرباء والبيئة يبحثان توليد الكهرباء من تدوير المخلفات

القاهرة- (أ ش أ):

بحث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة، إمكانية توليد الكهرباء من تدوير المخلفات وكيفية الاستفادة من المخلفات لإنتاج الطاقة الكهربائية.

جاء ذلك خلال اجتماع، اليوم الاثنين، بين الوزيرين بحضور عدد من قيادات الوزارتين، في إطار حرص الدولة للحفاظ على البيئة، وتشجيع الاستثمار في مجال تدوير المخلفات، والاستفادة منها لإنتاج الطاقة الكهربائية، حيث تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بذلك.

وقال الدكتور شاكر، أنه تم خلال اللقاء مناقشة آليات وضع تعريفة التغذية الخاصة يتوليد الكهرباء من تدوير المخلفات،مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الدولة على التخلص الآمن من المخلفات وجذب المستثمرين للعمل في هذا المجال.

من جانبه، قال الدكتور خالد فهمي، إن وزارة البيئة ستقوم بوضع تصور لتلك العريفة حتى يتم البدء في تنفيذ تجربة أولية للوصول لأنسب آليات التنفيذ وأنسب الأسعار وتشجيع الاستثمار في مجال توليد الكهرباء من المخلفات.

تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة من وزارتي الكهرباء والبيئة، وذلك بالتنسيق مع جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المنوط بوضع تعريفة التغذية.

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