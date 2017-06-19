وزيرا الكهرباء والبيئة يبحثان توليد الكهرباء من تدوير المخلفات
وزيرا الكهرباء والبيئة يبحثان توليد الكهرباء من تدوير المخلفات
07:37 م الإثنين 19 يونيو 2017
القاهرة- (أ ش أ):
بحث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة، إمكانية توليد الكهرباء من تدوير المخلفات وكيفية الاستفادة من المخلفات لإنتاج الطاقة الكهربائية.
جاء ذلك خلال اجتماع، اليوم الاثنين، بين الوزيرين بحضور عدد من قيادات الوزارتين، في إطار حرص الدولة للحفاظ على البيئة، وتشجيع الاستثمار في مجال تدوير المخلفات، والاستفادة منها لإنتاج الطاقة الكهربائية، حيث تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بذلك.
وقال الدكتور شاكر، أنه تم خلال اللقاء مناقشة آليات وضع تعريفة التغذية الخاصة يتوليد الكهرباء من تدوير المخلفات،مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الدولة على التخلص الآمن من المخلفات وجذب المستثمرين للعمل في هذا المجال.
من جانبه، قال الدكتور خالد فهمي، إن وزارة البيئة ستقوم بوضع تصور لتلك العريفة حتى يتم البدء في تنفيذ تجربة أولية للوصول لأنسب آليات التنفيذ وأنسب الأسعار وتشجيع الاستثمار في مجال توليد الكهرباء من المخلفات.
تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة من وزارتي الكهرباء والبيئة، وذلك بالتنسيق مع جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المنوط بوضع تعريفة التغذية.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ورش عمل حول الثقافة البيئية وتدوير المخلفات بمحمية "أشتوم الجميل"
-
وزير الكهرباء يصل القاهرة بعد مشاركته بمؤتمر وكالة الطاقة الذرية
-
"طاقة البرلمان" توافق على ٦ مواد من قانون إنشاء "المحطات النووية"
-
وزير الكهرباء: مصر ستتفوق على الصين في إنتاج الطاقة عام 2035.. "صور"
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
على طريقة حسن بهلول.. شخص يدعي أنه أمير لحضور الحفلات وتناول الأكلهو وهي
-
نجم "واما" مهاجما رامز جلال: مش مسمحولك تتريق على الناسفنون
-
أحد المدعوين لإفطار السيسي يكشف كواليس اللقاء وأبرز القضايا التي تمأخبار
-
"الطب الشرعي": قاتل طفلته خنقًا بالشرقية حاول التعدي عليها جنسيًاأخبار
-
أين تختفي سيارة "رامز تحت الأرض" بعد وقوعها في الرمال المتحركة؟فنون
-
بالفيديو و الصور.. السيسي يستقبل 28 مواطنًا للإفطار معه في استراحتهأخبار