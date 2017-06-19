أخبار عاجلة

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا -
المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو) -
المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري -
عمرو جمال يطلب تقرير «الرباط الصليبي» قبل انضمامه لبيدفيست -
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من مناطق بالضفة الغربية -
خبير باليونيسيف: السوريون لا يطلبون سلعا ولا أدوية بل كتبا مدرسية -
مرصد الإفتاء يستنكر مقتل وإصابة 110 بمخيم للنازحين فى نيجيريا -
فى أول جولة له.. رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد ورش أبو غاطس لتجهيز القطارات -
سحر نصر: قانون الاستثمار يقضي على البيروقراطية -
وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء: الحكومة تعكف على تنفيذ تكليفات الرئيس بزيادة المعاشات والعلاوة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء: تعكف على تنفيذ تكليفات الرئيس بزيادة المعاشات والعلاوة

07:35 م الإثنين 19 يونيو 2017

رئيس الوزراء: الحكومة تعكف على تنفيذ تكليفات الرئيس بزيادة المعاشات والعلاوة

كتب - محمد غايات:

قال المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، إن الحكومة تعكف حاليا على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح برفع الحد الأدني للزيادة المقررة في الأجور والمعاشات.

وأوضح رئيس الوزراء في تصريحات صحفية قبل مغادرته مقر المجلس أن الأمر سيتم بالتنسيق مع مجلس النواب بناء على تكليفات رئيس الجمهورية.

وأضاف إسماعيل أن الحد الأدنى للزيادة كان 130 جنيها، مشيرا إلى أنه وبناء على التكليفات الرئاسية سيتم زيادته.

وأكد رئيس الوزراء أن العلاوة الدورية المقدرة بـ 10% من المرتب كما هي، وأن العلاوة المقدرة بـ10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ستبقى كما هي، وكذلك الـ7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مشددا على أن نسب العلاوات الاستثنائية للاثنين لن تتغير وأن الزيادة تتعلق برفع الحد الأدنى للزيادة في الأجور والمعاشات.

ونفى رئيس الوزراء إصداره لأي قرارات بإقالة محافظ سوهاج، واصفا تلك الأنباء "بالإشاعات".​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الوزراء" يُشدد على تطبيق اللامركزية والتوسع في استخدام التكنولوجيا

    أخبار
  • شريف إسماعيل يرأس أولى اجتماعات اللجنة العليا للإصلاح الإداري للدولة

    شريف إسماعيل يرأس أولى اجتماعات اللجنة العليا للإصلاح الإداري للدولة

    أخبار
  • رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لمتابعة تنقية البطاقات التموينية

    رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لمتابعة تنقية البطاقات التموينية

    أخبار
  • السيسي يصدر قرارًا بتعديل بعض الأحكام المنظمة لإدارة البورصة

    السيسي يصدر قرارًا بتعديل بعض الأحكام المنظمة لإدارة البورصة

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • المركزي: 3 أيام إجازة عيد الفطر للعاملين بالبنوك

    المركزي: 3 أيام إجازة عيد الفطر للعاملين بالبنوكأخبار

  • لفظ خارج من فريال يوسف بسبب مقلب هاني رمزي

    لفظ خارج من فريال يوسف بسبب مقلب هاني رمزيفنون

  • بالفيديو ​و الصور.. السيسي يستقبل 28 مواطنًا للإفطار معه في استراحته الخاصة

    ​و الصور.. السيسي يستقبل 28 مواطنًا للإفطار معه في استراحتهأخبار

  • النواب يوافق على علاوة غلاء استثنائية.. و

    النواب يوافق على علاوة غلاء استثنائية.. و"عبدالعال" للحكومة: تصرف فوراأخبار

  • مجلس النواب يُحيل النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة القيم

    مجلس النواب يُحيل النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة القيمأخبار

  • رواد

    رواد "فيسبوك" يكتشفون خطأ وقع فيه صنّاع "ظل الرئيس"فنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا

وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة