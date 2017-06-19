رئيس الوزراء: الحكومة تعكف على تنفيذ تكليفات الرئيس بزيادة المعاشات والعلاوة
رئيس الوزراء: الحكومة تعكف على تنفيذ تكليفات الرئيس بزيادة المعاشات والعلاوة
07:35 م الإثنين 19 يونيو 2017
كتب - محمد غايات:
قال المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، إن الحكومة تعكف حاليا على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدني للزيادة المقررة في الأجور والمعاشات.
وأوضح رئيس الوزراء في تصريحات صحفية قبل مغادرته مقر المجلس أن الأمر سيتم بالتنسيق مع مجلس النواب بناء على تكليفات رئيس الجمهورية.
وأضاف إسماعيل أن الحد الأدنى للزيادة كان 130 جنيها، مشيرا إلى أنه وبناء على التكليفات الرئاسية سيتم زيادته.
وأكد رئيس الوزراء أن العلاوة الدورية المقدرة بـ 10% من المرتب كما هي، وأن العلاوة المقدرة بـ10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ستبقى كما هي، وكذلك الـ7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مشددا على أن نسب العلاوات الاستثنائية للاثنين لن تتغير وأن الزيادة تتعلق برفع الحد الأدنى للزيادة في الأجور والمعاشات.
ونفى رئيس الوزراء إصداره لأي قرارات بإقالة محافظ سوهاج، واصفا تلك الأنباء "بالإشاعات".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
"الوزراء" يُشدد على تطبيق اللامركزية والتوسع في استخدام التكنولوجيا
-
شريف إسماعيل يرأس أولى اجتماعات اللجنة العليا للإصلاح الإداري للدولة
-
رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لمتابعة تنقية البطاقات التموينية
-
السيسي يصدر قرارًا بتعديل بعض الأحكام المنظمة لإدارة البورصة
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
المركزي: 3 أيام إجازة عيد الفطر للعاملين بالبنوكأخبار
-
لفظ خارج من فريال يوسف بسبب مقلب هاني رمزيفنون
-
بالفيديو و الصور.. السيسي يستقبل 28 مواطنًا للإفطار معه في استراحتهأخبار
-
النواب يوافق على علاوة غلاء استثنائية.. و"عبدالعال" للحكومة: تصرف فوراأخبار
-
مجلس النواب يُحيل النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة القيمأخبار
-
رواد "فيسبوك" يكتشفون خطأ وقع فيه صنّاع "ظل الرئيس"فنون