بعد ارتفاع سعره 70%.. «الكحك البيتي» ضيفا خفيفا في عيد الفطر

التحرير

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«الكحك والبسكويت والبيتى فور والغُريبة» لا تكتمل فرحة العيد إلا في حضورهم، لكن تأتى الرياح بما لا تشتهى «المعدة»، إذ منع ارتفاع الأسعار المواطنين من الشراء، ولا يوجد بديل سوى العودة لعمل الكحك بالمنزل لتوفير جزء من الميزانية التي «سيلتهمها الكحك والبسكويت».

تقول منى محمد - محامية، إحدى سكان منطقة سيدى بشر، إن أسعار الكحك هذا العام مرتفعة للغاية، ولم تعد فى متناول المواطن المصري لأنها تعادل ميزانية المنزل، موضحة أن الأسعار لم تزد بشكل عقلانى يتناسب مع دخل الأسرة، وإنما الزيادة بلغت نحو 60%، لذلك سنقوم بعمل كميات محدودة داخل المنزل.

وقالت أميرة صندوق - ربة منزل، عدد أفراد أسرتنا يبلغ 6 أفراد، وإذا احتجنا لشراء الكحك والبسكويت وخلافه فالأمر يتطلب شراء على الأقل 3 كيلو من كل نوع ليبلغ نحو 12 إلى 15 فى المتوسط ليمكننا شراء أنواع مختلفة، وهو أمر لا يمكن أن نقوم به فى ظل ضعف الدخل، ولذلك فضلنا عمل كحك العيد داخل المنزل، بمشاركة عائلتى وأخوتى وشقيقات ووالدة زوجى وبعض الجيران.

كحك العيد البيتى

شهدت الفكرة إقبال كبير وراوج بين الأسواق، إذ أكدت شادية محمد - ربة منزل، أنها تشارك بعض أقاربها فى عمل الكحك، مشيرة اإلى أن أسعار السمن هى أكبر سلعة سعرها مرتفع.

وقال محمد مبروك - بائع بمنطقة سيدى بشر، هناك حالة رواج فى بيع الدقيق والسمن والسكر والعجوة والملبن والشيكولاتة بنسبة كبيرة، وذلك بسبب لجوء الأسر إلى عادة تصنيع الكحك والبسكويت داخل المنزل.

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وكانت قد ارتفعت أسعار البكسويت والكحك بمحال الحلويات وهو ما رصدته "التحرير" إذ بلغ سعر كيلو الكحك السادة الشعبى من 55 جنيها إلى 85 جنيها، بعد أن كان يتراوح من 28 جنيها إلى 30 جنيها، بينما بلغ سعر الكحك بالمكسرات "عين جمل" يتراوح سعره من 120 جنيها اإى 250 جنيها بعد أن كان يتراوح من 60 جنيها إلى 150 جنيها، وبلغ سعر الكحك بالبندق وكوكتيل المكسرات 105 جنيهات إلى 160 جنيها مقابل 60 جنيها عن العام الماضى، وكحك بالعجمية 90 جنيها.

كما ارتفعت أسعار البسكويت إلى 60 جنيها إلى 90 جنيها خاصة البسكويت الشوفان والبرتقال، بينما قفز سعر الغُريبة السادة من 75 جنيها إلى 90 جنيها، وكان سعرها العام الماضى يتراوح من 28 جنيها إلى 45 جنيها، وارتفع سعر البيتى فور 90 جنيها بعد أن كان 45 جنيها العام الماضى.

وقال أحمد حسن - عضو شعبة الحلويات بالغرفة التجارية بالإسكندرية – علينا تقسيم أنواع الكحك الى 3 أنواع الأول هو الكحك بالمكسرات وهو أعلى الأسعار والثانى هو الكحك المخصوص وهو مخلوط بسمن خالص والأخير وهو الكحك الشعبى أرخص الأنواع لكونه عبارة عن سمن مخلط نباتى خالص مع سمن بلدى.

وأضاف عضو شعبة الحلويات لـ"التحرير" أن نسبة الشراء هذا العام ضعيفة ولم تزد عن 10% مقارنة بالعام الماضى، وهناك إقبال للعمل المنزلى، مشيرا إلى أن أسعار الكحك بمحال الحلويات وصل إلى نحو 55% عن العام الماضى.

ونفى أن يكون لسلعة السكر السبب فى ارتفاع أسعار الكحك هذا العام، مشيرا إلى ارتفاع أسعار مواد الشيكولاتة والسمن التعبئة والتغليف هى السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن بعض المحال قامت عمل عبوات أقل من كيلو لأول مرة وبات الطلب على الشراء بالربع كيلو.