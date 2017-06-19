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وفد من الكنيسة الإنجيلية يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر

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وفد من الكنيسة الإنجيلية يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر وفد من الكنيسة الإنجيلية يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر

التحرير

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استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفدًا من الكنيسة الإنجيلية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر؛ وذلك لتهنئة فضيلة الإمام الأكبر بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد وفد الطائفة الإنجيلية في تهنئته أن عيد الفطر المبارك هو عيد لجميع المصريين، الذين يتطلعون معًا إلى مستقبل مشرق لمصرَ، يسوده الرخاء والتقدم بفضل دعم وتعاون أبنائها المخلصين.

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وأشاد الوفد الإنجيلي بالرؤية الفقهية المتكاملة التي قدمها فضيلة الإمام الأكبر عن عَلاقة المسلمين بغير المسلمين، خلال مشاركة فضيلته في احتفالية حركة الإصلاح الديني في أوروبا ببرلين، مؤكّدًا أن تلك الرؤية التي عرضها فضيلة الإمام الأكبر كان لها تأثيرٌ إيجابيٌّ على المجتمع الألماني.

من جانبه، رحب الإمام الأكبر بوفد الكنيسة الإنجيلية، شاكرًا له قدومه إلى مشيخة الأزهر؛ للتهنئة بعيد الفطر، مضيفًا، أن تبادل التهاني والزيارات والاحترام بين الإخوة في الوطن يؤكد أن المصريين تجمعهم روح المودة والرحمة والإخاء والسلام، داعيًا الله تعالى أن يعيد مثل هذه الأيام الطيبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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التحرير

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