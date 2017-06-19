مودريتش يواجه عقوبة الحبس 5 سنوات لشهادة الزور

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فتحت النيابة الكرواتية تحقيقا مع الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني، بشبهة شهادته الزور الثلاثاء الماضي في قضية فساد الرئيس السابق لنادي دينامو زغرب، زدرافكو ماميتش.

واعتبرت النيابة، أن مودريتش، غيّر من أقواله التي أدلى بها خلال التحقيق في القضية في عام 2015، مما يعني ارتكابه لجريمة شهادة الزور، وفقا لصحيفة «Vecernji list».

ويشار إلى أن عقوبة الشهادة الزور في كرواتيا قد تصل عقوبتها للسجن لمدة خمسة أعوام.

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وغيّر مودريتش من أقواله في بعض التفاصيل المتعلقة بتواريخ ونماذج العقود، الذي وقعها ماميتش، والتي قد تكون في صالح رئيس ناديه السابق.

وتوجه النيابة تهما لماميتش، بجانب ثلاثة أشخاص أخرين، باختلاس 15 مليون يورو في صفقات انتقال اللاعبين إلى أندية أجنبية، بينها صفقة انتقال مودريتش لتوتنهام الإنجليزي عام 2008، وكذلك التهرب الضريبي بمبلغ يقدر بمليون ونصف يورو.