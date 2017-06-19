«آس»: مانشستر هو الرابح الأكبر من إنتقال «رونالدو» لأي ناد

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سيصبح رابحا في جميع الأحوال إذا رحل كريستيانو رونالدو عن صفوف ريال مدريد الموسم القادم.

وكانت صحيفة «أبولا» البرتغالية قد أكدت في بادئ الأمر أن رونالدو قد أصبح مستاءًا من المعاملة السيئة في إسبانيا، بسبب التضييق عليه في قضايا الضرائب التي تلاحقه.

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وقالت صحيفة «آس» الإسبانية، اليوم الإثنين، أنه في حالة خروج رونالدو من ريال مدريد، فإن ناديه السابق مانشستر يونايتد سوف يحصل على مبلغ بقيمة 2.5% من سعر الصفقة.

أي أنه إذا باعه الريال بمبلغ 100 مليون يورو كمثال، فإن حصة الشياطين ستكون 2 مليون ونصف المليون يورو.