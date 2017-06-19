أخبار عاجلة

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا -
المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو) -
المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري -
عمرو جمال يطلب تقرير «الرباط الصليبي» قبل انضمامه لبيدفيست -
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من مناطق بالضفة الغربية -
خبير باليونيسيف: السوريون لا يطلبون سلعا ولا أدوية بل كتبا مدرسية -
مرصد الإفتاء يستنكر مقتل وإصابة 110 بمخيم للنازحين فى نيجيريا -
فى أول جولة له.. رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد ورش أبو غاطس لتجهيز القطارات -
سحر نصر: قانون الاستثمار يقضي على البيروقراطية -
وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

«آس»: مانشستر هو الرابح الأكبر من إنتقال «رونالدو» لأي ناد

Google+ Print
«آس»: مانشستر هو الرابح الأكبر من إنتقال «رونالدو» لأي ناد «آس»: مانشستر هو الرابح الأكبر من إنتقال «رونالدو» لأي ناد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سيصبح رابحا في جميع الأحوال إذا رحل كريستيانو رونالدو عن صفوف ريال مدريد الموسم القادم.

وكانت صحيفة «أبولا» البرتغالية قد أكدت في بادئ الأمر أن رونالدو قد أصبح مستاءًا من المعاملة السيئة في إسبانيا، بسبب التضييق عليه في قضايا الضرائب التي تلاحقه.

شاهد أيضا

وقالت صحيفة «آس» الإسبانية، اليوم الإثنين، أنه في حالة خروج رونالدو من ريال مدريد، فإن ناديه السابق مانشستر يونايتد سوف يحصل على مبلغ بقيمة 2.5% من سعر الصفقة.

أي أنه إذا باعه الريال بمبلغ 100 مليون يورو كمثال، فإن حصة الشياطين ستكون 2 مليون ونصف المليون يورو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

عمرو جمال يطلب تقرير «الرباط الصليبي» قبل انضمامه لبيدفيست

عمرو جمال يطلب تقرير «الرباط الصليبي» قبل انضمامه لبيدفيست