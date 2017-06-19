الأوقاف تطلق مدرسة "المسجد الجامع" خلال إجازة الصيف

كتب ــ محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق مدرسة "المسجد الجامع" خلال العطلة الصيفية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم الاثنين، أن مدرسة المسجد الجامع، تضمن دروس تحفيظ القرآن الكريم، ودروس الدعوية حول القيم والأخلاق وترسيخ روح الانتماء للوطن للتلاميذ والطلاب من النشء والشباب في أكثر من ألف مسجد من المساجد الكبرى والجامعة على مستوى الجمهورية يوميا من العصر إلى المغرب.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم فتح باب التسجيل للراغبين بالالتحاق في حفظ القرآن الكريم، وحضور الدروس الدينية عقب عطلة عيد الفطر المبارك، إثر تحديد المساجد التي ستقوم بهذه الأنشطة، مشيرة إلى أن التحفيظ والدروس الدعوية سيكونان على أيدي محفظين متخصصين وأئمة متميزين وبالمجان.

وأشارت الوزارة، إلى أنه ستعقد في نهاية الدورة مسابقات للمتميزين، مع تكريم الفائزين فيها ماديا ومعنويا، ومنح مكافأة أفضل الأئمة والمحفظين المتميزين القائمين بهذا النشاط .

ونوهت الأوقاف، إلى أنه ستعلن لاحقا على موقع الوزارة أسماء المساجد التي سيتم تفعيل مدرسة المسجد الجامع للنشاط الصيفي بها.