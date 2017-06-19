العثور على أسطوانة غاز وأسلحة وذخيرة داخل سيارة منفذ حادث الشانزليزيه
العثور على أسطوانة غاز وأسلحة وذخيرة داخل سيارة منفذ حادث الشانزليزيه
06:30 م الإثنين 19 يونيو 2017
باريس - أ ش أ
كشفت مصادر أمنية فرنسية، عن العثورعلى أسطوانة غاز وأسلحة وذخيرة داخل السيارة التي يرجح أنها عمدت اليوم الاثنين، صدم شاحنة للشرطة بجادة الشانزليزيه بباريس قبل أن تشتعل النيران فيها.
وأكدت المصادر أن منفذ الاعتداء توفى عقب الحادث وأنه يبلغ من العمر 31 عامًا ومعروف لدى أجهزة الأمن حيث أنه مدرج على القائمة "اس" للتطرف، مضيفة أنه عثر في سيارته من طراز رينو ميجان على سلاح كلاشنيكوف ضمن أسلحة أخرى.
ومن جانبها، أكدت مديرية الشرطة، أن الوضع بات تحت السيطرة وأنه لا يوجد ضحايا من قوات الأمن أو الجماهير.
وفتحت إدارة مكافحة الإرهاب بنيابة باريس تحقيقًا في الحادث وأسندته للإدارة العامة للأمن الداخلي (الاستخبارات الداخلية).
ولا زالت الشرطة تغلق جادة الشانزليزيه حيث يقوم خبراء المفرقعات و عناصر الشرطة العلمية بتمشيط المنطقة.
ويشار إلى أن فرنسا شهدت مؤخرًا اعتداءات ارهابية استهدفت قوات الامن، إذ أن هذا الحادث جاء بعد أقل من أسبوعين على الهجوم بالمطرقة على شرطي أمام كاتردرائية نوتردام بباريس.
كما شهدت جادة الشانزليزيه في 20 أبريل الماضي هجومًا أسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخرين.
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