موسكو تهدد باستهداف طائرات التحالف الدولي في سوريا
موسكو تهدد باستهداف طائرات التحالف الدولي في سوريا
06:27 م الإثنين 19 يونيو 2017
القاهرة - (مصراوي):
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان تعليق التعاون مع أميركا حول منع الحوادث الجوية في سوريا بدءاً من اليوم الاثنين.
وقالت الوزارة: "سنستهدف أي طائرة في مناطق عملنا في سوريا"، مشيرة إلى أن "واشنطن لم تستخدم قناة الاتصال معنا قبل إسقاط مقاتلة النظام السوري".
وأضافت: "سنعتبر طائرات التحالف التي تحلق غرب الفرات أهدافاً مشروعة".
وكانت وكالات أنباء روسية نقلت عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله الاثنين إن على الولايات المتحدة احترام وحدة الأراضي السورية والكف عن أي أفعال أحادية في البلاد.
وجاءت تصريحات لافروف بعدما أسقطت طائرة حربية أميركية طائرة تابعة لجيش النظام السوري، الأحد، في ريف الرقة الجنوبي وقالت واشنطن إن الطائرة كانت تسقط قنابل قرب مقاتلين تدعمهم الولايات المتحدة، بينما صرح النظام بأن الطائرة أسقطت خلال مهمة تستهدف متطرفي تنظيم داعش.
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