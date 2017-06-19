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فيديو| الخياط لأبو الفتوح: من أين لك ما تملكه في القاهرة الجديدة؟

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فيديو| الخياط لأبو الفتوح: من أين لك ما تملكه في القاهرة الجديدة؟ فيديو| الخياط لأبو الفتوح: من أين لك ما تملكه في القاهرة الجديدة؟

التحرير

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هاجمت الإعلامية أماني الخياط، المرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح؛ لزعمه وجود علاقة بين مسؤولين عرب وإسرائيل التي أطلقت عليها «الصهيونية العالمية»، إذ صب حديثه في هذا الأمر على مسئولين بالإدارتين المصرية والسعودية، وذلك خلال لقائه مع قناة «بي بي سي».

وقالت الخياط، خلال برنامج «بين السطور»، المذاع على قناة «أون لايف» موجهةً حديثها إلى أبو الفتوح، اليوم الإثنين «لماذا لم يكن لك موقف واضح من الرئيس الإخواني محمد مرسي العياط عندما كان يخطط للتنازل عن جزء من سيناء لإسرائيل، وجزء من قناة السويس لصالح قطر؟ لماذا تستخدم هذا المصطلح عندما كان الإخوان يرون في شيمون بيريز، الرئيس الإسرائيلي، صديقًا لهم؟».

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 وتابعت «أنتم تلصقون هذا النوع من المصطلحات بالقيادة الحالية بنوع من الكذب والتدليس»، متسائلةً «من أين لك (أبو الفتوح) ما تملكه في القاهرة الجديدة؟، وأنت لم تمارس الطب بشكل تحقق الثراء.. أنت اسم لامع في ممارسة السياسة بالتدليس».

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التحرير

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