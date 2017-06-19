السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى

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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تنطلق المباحثات بين الرئيس السيسى، وولى عهد "أبو ظبى" بقصر الاتحادية، فى السادسة من مساء اليوم الاثنين، لبحث التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التى تشهدها بعض دول المنطقة، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية واليمن وسوريا وليبيا، بما يحافظ على كيانات ومؤسسات تلك الدول ويحمى وحدتها الإقليمية ويصون مقدرات شعوبها، إضافة إلى مواجهة الدول التى تمول التنظيمات الإرهابية.

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كان الجانبان أكدا فى لقاءات سابقة، على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولى من أجل إيجاد الحلول السلمية للصراعات التي تشهدها دول المنطقة فى أقرب وقتٍ ممكن، بما يساهم في إرساء الأمن وتحقيق الاستقرار والتنمية للشعوب العربية.