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بالفيديو- وفد الكنيسة الإنجيلية يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر

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مصراوي Masrawy

- وفد الكنيسة الإنجيلية يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر

06:19 م الإثنين 19 يونيو 2017

بالفيديو- وفد الكنيسة الإنجيلية يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر

وفد الكنيسة الإنجيلية

كتب ــ محمود مصطفى:

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، وفدًا من الكنيسة الإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، لتهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد وفد الطائفة الإنجيلية في تهنئته، أن عيد الفطر المبارك هو عيد لجميع المصريين الذين يتطلعون معًا إلى مستقبل مشرق لمصر يسوده الرخاء والتقدم بفضل دعم وتعاون أبنائها المخلصين.

وأشاد الوفد الإنجيلي بالرؤية الفقهية المتكاملة التي قدمها الإمام الأكبر عن علاقة المسلمين بغيرهم خلال مشاركته في احتفالية حركة الإصلاح الديني في أوروبا ببرلين، مؤكدا أن تلك الرؤية كان لها تأثير إيجابي على المجتمع الألماني.

من جانبه، رحب الإمام الأكبر بوفد الكنيسة الإنجيلية شاكرا له قدومه إلى مشيخة الأزهر للتهنئة بعيد الفطر، مضيفًا أن تبادل التهاني والزيارات والاحترام بين الإخوة في الوطن يؤكد أن المصريين تجمعهم روح المودة والرحمة والإخاء والسلام، داعيًا الله تعالى أن يعيد مثل هذه الأيام الطيبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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