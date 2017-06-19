بالفيديو- وفد الكنيسة الإنجيلية يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر
بالفيديو- وفد الكنيسة الإنجيلية يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر
06:19 م الإثنين 19 يونيو 2017
وفد الكنيسة الإنجيلية
كتب ــ محمود مصطفى:
استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، وفدًا من الكنيسة الإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، لتهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وأكد وفد الطائفة الإنجيلية في تهنئته، أن عيد الفطر المبارك هو عيد لجميع المصريين الذين يتطلعون معًا إلى مستقبل مشرق لمصر يسوده الرخاء والتقدم بفضل دعم وتعاون أبنائها المخلصين.
وأشاد الوفد الإنجيلي بالرؤية الفقهية المتكاملة التي قدمها الإمام الأكبر عن علاقة المسلمين بغيرهم خلال مشاركته في احتفالية حركة الإصلاح الديني في أوروبا ببرلين، مؤكدا أن تلك الرؤية كان لها تأثير إيجابي على المجتمع الألماني.
من جانبه، رحب الإمام الأكبر بوفد الكنيسة الإنجيلية شاكرا له قدومه إلى مشيخة الأزهر للتهنئة بعيد الفطر، مضيفًا أن تبادل التهاني والزيارات والاحترام بين الإخوة في الوطن يؤكد أن المصريين تجمعهم روح المودة والرحمة والإخاء والسلام، داعيًا الله تعالى أن يعيد مثل هذه الأيام الطيبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تواضروس: العلاقة بين الأزهر والكنيسة نموذج فريد في التعايش المشترك
-
البابا تواضروس الثاني يهنىء شيخ الأزهر والمسلمين بمناسبة عيد الفطر
-
"تواضروس" يصل مشيخة الأزهر لتهنئة "الطيب" بعيد الفطر المبارك
-
شيخ الأزهر يشيد بجهود وزارة التنمية المحلية في إحداث نقلة في المحافظات
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
بعد خناقة المطعم الشهيرة.. "كافيه" يعرض خدمة مجانية للمنتقباتفنون
-
أحد المدعوين لإفطار السيسي يكشف كواليس اللقاء وأبرز القضايا التي تمأخبار
-
مقاطعة قطر.. علي محمد علي يكشف موقفه من "beIN Sports"رياضة
-
حركة حسم تتبنى الهجوم الإرهابي على سيارة الأمن المركزي بالمعاديأخبار
-
حدث ليلًا: دهس مصلين أمام مسجد بلندن وزوارق مسلحة تهاجم حقل نفط سعوديأخبار
-
لفظ خارج من فريال يوسف بسبب مقلب هاني رمزيفنون