بالصور.. الركود يضرب أسواق مخبوزات العيد بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

ضرب الركود، أسواق مخبوزات عيد الفطر المبارك "الكعك"، هذا العام بمدن محافظة سوهاج؛ بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار أصناف المخبوزات المختلفة، وهو ما دفع العديد من الأسر للاستغناء عن شرائه، أو شراؤه بكميات ضئيلة، ما أثر بالسلب على أصحاب تلك المحال، الذين ينتظروا الموسم من العام للعام.

ومقارنة بالعام الماضي، ارتفعت أسعار كعك العيد للنصف، الذي كانت الأسعار فيه أقل من العام الحالي، وذلك بسبب قرار تعويم الجنيه المصري.

وتراوحت أسعار كيلو الكعك الشعبي بمدن سوهاج من 25 إلى 35 جنيهًا، بينما تخطى سعر كيلو الكعك المميز حاجز الـ 50 جنيهًا.

وقالت "أم محمد يوسف"، مواطنة من مدينة طهطا، إن ارتفاع أسعار الكعك هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، أجبر العديد من ربات البيوت علي العودة للخبيز بالمنزل مرة أخرى، لتقليل النفقات والتخفيف عن كاهل رب الأسرة.

وتابعت: "كنا الأعوام السابقة نشتري من غالبية الأصناف مقدار كيلو من كل صنف لعدم ارتفاع الأسعار وتحسن الحالة الاقتصادية".

واتفقت معها في الرأي "أم مها"، والتي نوهت إلى أنها اكتفت هذا العام بشراء نصف كيلو من ثلاثة أصناف بجوار البسكويت لأبنائها، بسبب نظر أبنائها لأبناء الجيران وهم يتناولون تلك المخبوزات أيام العيد، مشيرة إلى أن المواطن محدود الداخل لا يستطيع هذا العام شراء بسكويت وكعك العيد.

وإلى أحمد الحلواني، صاحب محل حلوى بمدينة سوهاج، الذي قال: إنه في هذا العام لا يوجد محل يبيع نصف الكميات التي كان يبيعها بالعام الماضي من مختلف الأنواع، موضحًا أن سبب ارتفاع الأسعار يعود لارتفاع أسعار السكر والدقيق والسمن النباتي والبيض.