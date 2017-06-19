حماة الوطن يستبعد رئيس هيئته البرلمانية بسبب رفضه "تيران وصنافير"

كتب- أحمد علي:

كشفت مصادر برلمانية مطلعة أن حزب حماة الوطن أرسل خطابا للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب أبلغ فيه سحب ترشيحه بتعيين اللواء أسامة ابو المجد رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب.

وأكدت المصادر في تصريحات لمصراوي، أن الحزب قام بذلك الإجراء بعدما رفض "أبو المجد" التصويت على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميًا باسم "تيران وصنافير".

ومن جانبه رفض اللواء أسامة ابو المجد رئيس الهيئة البرلمانية السابق لحزب حماة الوطن التعليق على قرار استبعاده من رئاسة الهيئة البرلمانية بسبب رفضه الموافقة على اتفاقية "تيران وصنافير" خلال مناقشتها بلجنة الدفاع والأمن القومي.

وأكد أنه يحترم قرار الحزب رغم أنه لم يتلق موقف محدد بشأن الاتفاقية قبل عرضها على البرلمان.