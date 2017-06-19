«بلاتر»: «بلاتيني» السبب في فوز قطر بتنظيم مونديال 2022

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صرح جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» السابق، أن ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي هو من ساهم في منح قطر إستضافة مونديال كأس العالم 2022.

وكانت قطر قد حصلت على حق استضافة مونديال 2022 بعد أن فازت بالتصويت على كلا من أمريكا وإنجلترا.

وقال بلاتر في حوار نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية اليوم الاثنين، أن الأمر كان عبارة عن لعبة سياسية ليس أكثر، وأن بلاتيني اشترك فيها وهو من سهل قرار إعطاء المونديال لقطر.

وأضاف بلاتر أن بلاتيني قد اجتمع مع نيكولاي ساركوزي رئيس فرنسا وقتها، وقد أخبره ساركوزي بأن عليه إعطاء الاستضافة لقطر، خشية من فوز أمريكا وإنجلترا بالسباق.

وقال رئيس الفيفا السابق: "تنظيم كأس العالم لا يشترى، ولكن الضغط السياسي يؤثر على القرار. ساركوزي غير كل شيء، طلب من بلاتيني أن يراعي مصالح فرنسا".

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وألمح بلاتر إلى أن بلاتيني عقب ذلك العشاء نقل تلك الأصوات إلى قطر. بلاتين من ناحيته أكد أنه اتخذ قراره بنفسه.

يقول بلاتر إن أمريكا وإنجلترا اللتان خسرتا السباق نحو الاستضافة استهدفتاه منذ ذلك الوقت.

وأكد أن البعض كان يقول إن رئيس الفيفا السابق منح قطر استضافة كأس العالم في إطار سعيه للحصول على جائزة نوبل للسلام تقديرا لجهوده، حسبما يرى، في نشر السلام العالمي.

وقال بلاتر للـ«جارديان» إن الأمر لم يكن لشخصه بل للفيفا: "اجتمعنا بمنظمة جائزة نوبل، وكنت هناك وما طلبته حقا كان جائزة نوبل لسلام للكرة وليس لشخص".