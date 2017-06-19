التعاون الإسلامي: حادث لندن يعكس تصاعد الإسلاموفوبيا في أوروبا

الرياض - (د ب أ):

أدانت منظمة التعاون الاسلامي، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة،الحادث الذي أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة آخرين بجروح عندما صدمت شاحنة مصلين أثناء خروجهم من أحد المساجد في لندن بعد أداء الصلاة ، مضيفة أنه يعكس تصاعد الإسلاموفوبيا في أوروبا.

وأكدت المنظمة في بيانها ، الذي نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) " أن الحادث يعكس تصاعد الإسلاموفوبيا في أوروبا، ولا سيما بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة التي أثارت القلق من احتمال حدوث ردود فعل ضد المجتمعات الإسلامية"، مشيرة إلى"أن استهداف المتعبدين من جميع الديانات هو هجوم على قيم التسامح والتشارك" .

كما أعربت المنظمة" عن تضامنها مع المجتمعات المحلية الإسلامية المتضررة من هذا العمل الشنيع، وقدمت تعازيها لأسر الضحايا ولشعب المملكة المتحدة وحكومتها"، وحثت السلطات على تقديم مرتكبيه إلى العدالة".

وأكدت المنظمة" موقف ومبدأ منظمة التعاون الإسلامي الذي يندد بقوة بجميع أعمال الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله ومظاهره، كما يرفض رفضاً قاطعاً أي مبررات للإرهاب" .

كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قالت إن حادث الدهس أمام المسجد الكبير شمالي لندن يتم التعامل معه باعتباره "هجومًا إرهابيًا محتملًا".

وقالت الشرطة أنه تم اعتقال سائق السيارة، 48 عامًا، ونقله إلى المستشفى كإجراء احترازي، وأعلنت الشرطة أنه سيتم تقييم صحته العقلية، وسيبدأ التحقيق معه بعد خروجه من المستشفى.