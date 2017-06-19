اليونان وتركيا تؤكدان رغبتهما في التعاون معًا رغم الخلافات

أثينا - (د ب أ):

أكد الزعماء الأتراك واليونانيون، اليوم الاثنين، رغبتهم في التعاون معا رغم العديد من الخلافات الرئيسية بين الجانبين خلال الأعوام الأخيرة.

وهناك نزاع بين الدولتين حول تسليم الأتراك في اليونان الذين يشتبه بصلتهم بالانقلاب الفاشل الذي وقع العام الماضي وحول تقسيم قبرص وكذلك بسبب الخلاف طويل الأمد حول الحقوق الإقليمية في بحر إيجة.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم عقب لقائه نظيره اليوناني أليكسيس تسيبراس في العاصمة اليونانية إنه لابد من تعاون الدولتين للتغلب على قضية قبرص والنزاع الإقليمي .

وفيما يتعلق بقضية تسليم الأتراك رفضت المحاكم اليونانية طلب أنقرة تسليمها ثمانية أشخاص يشتبه بصلتهم بالانقلاب الفاشل في يوليو العام الماضي، وقال تسيبراس إن القضاة رأوا أن المشتبه بهم لن يتلقوا محاكمة عادلة في تركيا وأن قرارهم لا يمكن تجاهله.

كما تطرق رئيس الوزراء التركي إلى تعاون البلدين ضد الإرهاب.

وقال يلديريم "لابد أن أن تكون اليونان وتركيا ركيزيتين في الحرب ضد الإرهاب في شرق البحر المتوسط".