بريطانيا لم تقدم حتى الآن عرضًا يتعلق بحقوق مواطني الاتحاد الأوروبي
بريطانيا لم تقدم حتى الآن عرضًا يتعلق بحقوق مواطني الاتحاد الأوروبي
05:27 م الإثنين 19 يونيو 2017
بروكسل - (د ب أ):
صرح دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الاثنين، أن بريطانيا لم تقدم خلال الجولة الأولى من مفاوضات الخروج مقترحًا جديدًا يتعلق بضمان حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة.
وعلمت وكالة الأنباء الألمانية من هؤلاء الدبلوماسيين أن " العرض السخي" المعلن عنه لم يصل حتى الآن.
كانت وسائل إعلام بريطانية أشارت الأسبوع الماضي، إلى خطط لوزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز والتي تنص على احتفاظ كل مواطني الاتحاد الأوروبي الذين وصلوا إلى بريطانيا قبل تقديم طلب الخروج البريطاني في التاسع والعشرين من مارس الماضي، بحقوقهم المعمول بها حتى الآن.
واتسم رد فعل الاتحاد الأوروبي بالتشكك حيال تلك التقارير إذ أن بريطانيا ستظل حتى نهاية مارس 2019 عضوًا عاديًا في الاتحاد الأوروبي بكل الحقوق والواجبات التي على الأعضاء في التكتل.
كانت مفاوضات الخروج قد بدأت قبل ظهر اليوم في بروكسل، ولم يتم تشكيل الحكومة في لندن بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة التي خسرت فيها رئيسة الوزراء تيريزا ماي، الأغلبية التي تصارع في الوقت الحالي من أجل تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب الاتحاد الوحدوي في ايرلندا الشمالية.
وذكر الدبلوماسيون أنه لا يمكن توقع نجاحات جوهرية من جولة المفاوضات الأولى، وأضافوا أن الهدف هو التعارف المتبادل ومناقشة الجدول الزمني للمحادثات.
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