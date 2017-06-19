وزير السياحة يبحث مشاكل المرشدين السياحيين

كتب- مصطفى المنشاوي:

عقد يحيى راشد، وزير السياحة، اجتماعًا مع مجموعة من المرشدين السياحيين؛ لمناقشة المشكلات التي يُعاني منها ملف الإرشاد السياحي، مؤكدًا ضرورة نبذ أي خلافات بين زملاء القطاع السياحي وبعضهم البعض، فضلًا عن أهمية تضافر الجهود والتعاون سوياً لحل المشكلات التي تواجه ملف الإرشاد السياحي.

وقال راشد، في بيان اليوم الإثنين، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لملف الإرشاد السياحي، مشيرًا إلى أن الوزارة على أتم استعداد لتقديم كل الدعم للمرشدين السياحيين والوقوف بجانبهم وبجانب نقابتهم.

ولفت الوزير، خلال الاجتماع، إلى البدء في تفعيل قرار الأجر اليومي للمرشدين السياحيين، مشيرًا إلى أنه جارى إيجاد آلية ملزمة تضمنها الوزارة لمنع أي مواجهة تحدث بين المرشد والشركة السياحية.

وتناول الاجتماع مناقشة عدة موضوعات من بينها إقرار اللائحة الداخلية، وتغليظ عقوبة المخالفات أو التجاوزات التي تسيء إلى المرشد أو نقابته أو لأي زميل في القطاع، بالإضافة إلى إقرار ميثاق شرف مهنة الإرشاد السياحي ودعم تعديل القانون، وتقديم برامج تدريبية لرفع الكفاءة.

كما تناول الاجتماع مناقشة توفير دعم اجتماعي لأسر الزملاء المتوفين حال فقدان العائل أثناء تأدية عمله، والتأمين على الحياة ضد المخاطر والكوارث أثناء العمل، وذلك بحضور حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، وأكرم علام، ووليد البطوطي، مستشاري الوزير لشئون الإرشاد السياحي.