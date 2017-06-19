أخبار عاجلة

حجز دعويي نجلتي خيرت الشاطر على قرار التحفظ على أموالهما للتقرير -
تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر -
مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي -
الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
حي شبرا الخيمة يسترد فدانين أملاك دولة من نادي الكابلات -
ميناء بورسعيد يستقبل 28 ألف طن قمح روسي -
مطالب برلمانية بسرعة إنهاء أزمة عمال غزل المحلة -
متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط -
وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير السياحة يبحث مشاكل المرشدين السياحيين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير السياحة يبحث مشاكل المرشدين السياحيين

05:46 م الإثنين 19 يونيو 2017

وزير السياحة يبحث مشاكل المرشدين السياحيين

كتب- مصطفى المنشاوي:

عقد يحيى راشد، وزير السياحة، اجتماعًا مع مجموعة من المرشدين السياحيين؛ لمناقشة المشكلات التي يُعاني منها ملف الإرشاد السياحي، مؤكدًا ضرورة نبذ أي خلافات بين زملاء القطاع السياحي وبعضهم البعض، فضلًا عن أهمية تضافر الجهود والتعاون سوياً لحل المشكلات التي تواجه ملف الإرشاد السياحي.

وقال راشد، في بيان اليوم الإثنين، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لملف الإرشاد السياحي، مشيرًا إلى أن الوزارة على أتم استعداد لتقديم كل الدعم للمرشدين السياحيين والوقوف بجانبهم وبجانب نقابتهم.

ولفت الوزير، خلال الاجتماع، إلى البدء في تفعيل قرار الأجر اليومي للمرشدين السياحيين، مشيرًا إلى أنه جارى إيجاد آلية ملزمة تضمنها الوزارة لمنع أي مواجهة تحدث بين المرشد والشركة السياحية.

وتناول الاجتماع مناقشة عدة موضوعات من بينها إقرار اللائحة الداخلية، وتغليظ عقوبة المخالفات أو التجاوزات التي تسيء إلى المرشد أو نقابته أو لأي زميل في القطاع، بالإضافة إلى إقرار ميثاق شرف مهنة الإرشاد السياحي ودعم تعديل القانون، وتقديم برامج تدريبية لرفع الكفاءة.

كما تناول الاجتماع مناقشة توفير دعم اجتماعي لأسر الزملاء المتوفين حال فقدان العائل أثناء تأدية عمله، والتأمين على الحياة ضد المخاطر والكوارث أثناء العمل، وذلك بحضور حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، وأكرم علام، ووليد البطوطي، مستشاري الوزير لشئون الإرشاد السياحي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السياحة: استمرار تيسير إجراءات الدخول للمقيمين في الخليج

    السياحة: استمرار تيسير إجراءات الدخول للمقيمين في الخليج

    أخبار
  • وزير السياحة يحدد أتعاب المرشد السياحي وساعات العمل

    وزير السياحة يحدد أتعاب المرشد السياحي وساعات العمل

    أخبار

  • "السياحة الدينية": "المركزي" سيوفر الريال للحجاج.. ونطالب بتأجيل القرعة

    أخبار
  • جدل بالغرف السياحية قبل انطلاق مارثون الانتخابات بسبب تخصيص 4 مقاعد لـ

    جدل بالغرف السياحية قبل انطلاق مارثون الانتخابات بسبب تخصيص 4 مقاعد

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • النواب يوافق على علاوة غلاء استثنائية.. و

    النواب يوافق على علاوة غلاء استثنائية.. و"عبدالعال" للحكومة: تصرف فوراأخبار

  • البحرية السعودية: التصدّي لثلاثة زوارق استهدفت حقلا نفطيا

    البحرية : التصدّي لثلاثة زوارق استهدفت حقلا نفطياأخبار

  • طوارئ بالمطار استعدادا لوصول ولي عهد أبوظبي

    طوارئ بالمطار استعدادا لوصول ولي عهد أبوظبيأخبار

  • بعد خناقة المطعم الشهيرة..

    بعد خناقة المطعم الشهيرة.. "كافيه" يعرض خدمة مجانية للمنتقباتفنون

  • نجم

    نجم "واما" مهاجما رامز جلال: مش مسمحولك تتريق على الناسفنون

  • قصة جريمة الساحل.. لماذا قتلت

    قصة جريمة الساحل.. لماذا قتلت "هانم وولاء" الحاجة "فايزة"؟ - (صورأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

من هو الشيخ عبدالله آل ثاني الذي توسط لوصول حجاج قطر إلى السعودية؟

من هو الشيخ عبدالله آل ثاني الذي توسط لوصول حجاج قطر إلى السعودية؟

قرقاش عن استضافة السعودية لحُجاج قطر: مبادرة حليمة وكريمة

قرقاش عن استضافة السعودية لحُجاج قطر: مبادرة حليمة وكريمة

الجريدة الرسمية تنشر اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية

الجريدة الرسمية تنشر اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية